Siracusa, via alle visite gratuite alla scoperta del Tempio di Apollo

Due iniziative per scoprire la bellezza dell'area archeologica del Tempio di Apollo a Siracusa sono in programma per domenica 20 settembre e sabato 3 ottobre.

Le iniziative gratuite sono nate dalla collaborazione tra la Soprintendenza di Siracusa, diretta da Donatella Aprile e la sezione di Siracusa dell’Associazione Nuova Acropoli che sin dal 2009, grazie ad una convenzione, si prende cura del monumento con interventi periodici di pulizia e di diserbo e con attività di valorizzazione e promozione culturale.

Le attività, che verranno svolte all’interno dell’area monumentale, hanno come obiettivo quello di favorirne la conoscenza e la valorizzazione. Le due iniziative:

Domenica 20 settembre alle ore 10:00 Lucia Sinnona e Sebastiano Macca, responsabili della Nuova Acropoli, guideranno i visitatori in una passeggiata archeologica alla scoperta del Tempio di Apollo descrivendone aspetti storici e architettonici in un viaggio nel tempo che li porterà a immaginare la vita del tempio all’epoca greca e le sue trasformazioni in seguito alle varie dominazioni.

La passeggiata verrà svolta alle 10:00 con replica alle 11:00 e alle 12:00. Sarà consentito l’ingresso a gruppi di massimo quindici persone alla volta, per un totale di tre gruppi.

Sabato 3 ottobre alle ore 19.00 - si svolgerà un incontro sul tema “Templi e divinità della Siracusa greca” tenuto da Lucia Sinnona, che ripercorrerà la storia della Siracusa greca attraverso i suoi principali templi: ovvero i templi di Apollo, Zeus, Demetra, Atena e Artemide; il racconto sarà scandito da brevi performance teatrali curate da Elga Daniele.

L'accesso massimo è consentito per 40 persone. Per partecipare alle iniziative è necessario munirsi di mascherina e adottare le precauzioni previste dai protocolli antiCovid.

