Il Caravaggio di Siracusa in partenza per Roma, poi al Mart: si riaccende la polemica

L'opera di Caravaggio custodita a Siracusa è in partenza per Roma. "Il Seppellimento di Santa Lucia" andrà infatti all'Istituto centrale del restauro, per essere sottoposto ad alcune analisi.

I tecnici hanno già imballato la tela, che si trova nella chiesa di Santa Lucia alla Badia, in piazza Duomo, nel centro storico di Ortigia. All'uscita della chiesa è stata allestita una pedana per il trasporto e tra qualche ora il quadro raggiungerà Roma.

Sulla destinazione successiva dell'opera la polemica è ancora viva. La tela dovrebbe andare al Mart di Rovereto in occasione di una mostra sul Caravaggio organizzata dal presidente del Museo, Vittorio Sgarbi. Contro il prestito dell’opera si è creato un Fronte del "No" composto da 350 intellettuali che hanno sottoscritto una petizione, associazioni, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e l’Arcidiocesi di Siracusa, custode del quadro.

Ma il proprietario del "Seppellimento di Santa Lucia" è il Fec, fondo degli edifici di culto, costola del ministero dell’Interno e sul prestito c'è stato anche il via libera da parte della Regione.

