"Io, Renato Guttuso", al Museo Civico di Noto la mostra a cura di Giuliana Fiori

Il Museo Civico di Noto, ex Convento di Santa Chiara, ospiterà fino a ottobre la mostra "Io, Renato Guttuso", a cura di Giuliana Fiori.

"La mostra dedicata al maestro Renato Guttuso - ha detto il Sindaco di Noto, Corrado Bonfanti - s'incastra nel progetto di Noto Città d’Arte proprio nell’anno in cui il tema scelto è proprio l’arte siciliana. Un’arte che è stata capace di mostrare l’essenza di una Sicilia viva e profonda, che ha una sua propria identità da raccontare e far conoscere. Ecco perchè riteniamo che una mostra così, curata nei dettagli e negli allestimenti, sia un altro tassello importante dell’offerta artistico-culturale della nostra Noto, città dove l’arte è di casa".

Intento dichiarato della mostra è scandagliare l’animo forte e poliedrico di Renato Guttuso, il suo Io più profondo e intimo. Sarà, infatti, realizzato un racconto visivo attraverso un’accurata selezione di opere - oli e disegni - che sveleranno il Guttuso uomo, artista, intellettuale, politico e scenografo. Ogni lavoro esposto mostrerà un lato pubblico o privato della sua vita.

Dalla sua nostalgia per la Sicilia (paesaggi isolani) al suo trasferimento a Roma (i suoi "tetti"); dai suoi affetti/amori (i ritratti della moglie, di uomini politici con cui aveva rapporti personali oltre che professionali) all’eros (i nudi di modelle). E ancora, al suo impegno politico palesato nelle sue nature morte e nelle tele dal taglio storico in cui racconta le battaglie per l'uguaglianza sociale. Infine, la sua prolifica produzione di scenografie per il teatro, e la cospicua collezione di bozzetti dei costumi di scena, risalente al decennio che va dagli anni '60 ai '70.

La location è parte integrante della mostra. Entrando al Museo Civico di Noto - Ex Convento di Santa Chiara, il visitatore si ritrova ad ammirare insieme ai reperti antichi custoditi del museo, le opere di Renato Guttuso. Circondati dagli antichi resti, si potrà "camminare" dentro la vita del grande artista siciliano ammirando i suoi dipinti, sopra passerelle che rendono possibile l'unione tra passato e presente, attraverso un percorso culturale unico, concepito come un’esperienza formativa a 360 gradi. Parte dell’allestimento, dalla biglietteria ai pannelli espositivi è ecosostenibile. Il 3 e 4 e il 10 e 11 ottobre, Sikarte aderirà al Festival Le Vie dei Tesori che consente di aprire al pubblico, illustrare, promuovere i luoghi di interesse culturale della città - proponendo l’esperienza La storia dell’antica Noto abbraccia l’arte di Renato Guttuso.

Si tratta del primo evento espositivo organizzato da Sikarte, associazione culturale siciliana che si propone come punto d’unione tra location d’eccezione e artisti storicizzati e contemporanei su scala nazionale cercando di rendere più fruibili al pubblico i luoghi unici del territorio isolano anche attraverso l’ideazione di mostre d’arte.

