Ortigia Film Festival, pronta a Siracusa la 12esima edizione: si terrà dal 18 al 23 agosto

La 12esima edizione di Ortigia Film Festival si terrà dal vivo nella sua isola. Le date quest’anno slittano dal 18 al 23 agosto, per un’edizione speciale che non abbandona il rapporto tra location, festival e pubblico.

In un anno complesso come questo, a causa del Covid-19, il festival ha deciso di esserci per ribadire con forza la centralità della cultura e del cinema nel nostro paese e ha optato per una edizione in preponderanza live.

Sempre nel rispetto degli standard di sicurezza previsti dalle attuali normative vigenti in materia di salute pubblica. Poche le parentesi in streaming.

“Mai come quest’anno - dicono Lisa Romano e Paola Poli - è importante che la cultura e il cinema si facciano sentire e che la pluralità di voci di un settore fortemente penalizzato dall’emergenza sanitaria sia ascoltata grazie a quanti saranno presenti e sosterranno questa edizione del festival. Abbiamo voluto fortemente riaccendere i proiettori nell’isola di ortigia per assolvere anche quest’anno al nostro dovere di intrattenimento e divulgazione culturale. E perché no, proprio in questo momento sostenere l’importanza anche del divertissement che un festival cinematografico crea con le sue arene“.

Ortigia Film Festival, annoverato nel calendario dei grandi festival cinematografici del Mediterraneo. ha sviluppato, negli anni, una forte identità legata al cinema italiano, ma allo stesso tempo, si è arricchito rinnovando e ampliando la propria offerta, esplorando nuove realtà nel campo dell’audiovisivo con un’apertura, sempre di più, volta all’internazionale.

Ortigia Film Festival è stato insignito nel 2019 della prestigiosa medaglia d’onore del presidente della Repubblica.

Quest’anno il festival presenta il sito in veste completamente rinnovata, pensato per il vasto pubblico di quanti da sempre lo seguono www.ortigiafilmfestival.it.

Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si avvale del coordinamento organizzativo di Maya Rametta, per la logistica & tecnica di Carmen Bianca e per gli allestimenti di Roberto Gallo.

Nel 2019 Ortigia Film Festival ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC, della Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei. Il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e il Patrocinio del Comune di Siracusa.

