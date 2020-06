Promozione del patrimonio culturale, al via un nuovo corso di laurea a Siracusa

Un nuovo corso di laurea di "Promozione del patrimonio culturale" a Siracusa. È la decisione presa dal sindaco, Francesco Italia, ed il rettore dell'Università di Catania, Francesco Priolo, che firmeranno domani alle 11, a Palazzo Impellizzeri la convenzione che avvia il nuovo corso in "Promozione del Patrimonio culturale" con sede a Siracusa.

"Si apre una nuova pagina per la vita universitaria della nostra città - dichiara il primo cittadino - che punta su una materia strettamente collegata al nostro patrimonio culturale". La sede individuata per lo svolgimento dei corsi universitari è Palazzo Impellizzeri. Con il corso sarà inoltre rilanciata l'attività della "Scuola superiore di Archeologia" con sede in Ortigia attraverso l'organizzazione di "summer school" e collaborazioni internazionali. Il via alle iscrizioni dal 1 luglio.

© Riproduzione riservata