Covid-19, riapre il parco archeologico di Siracusa: visite gratis in ricordo delle vittime

Domani a Siracusa, in occasione della riapertura al pubblico dei siti culturali della città, si potrà visitare gratuitamente l'area archeologica della Neapolis e la Galleria Bellomo accompagnati dalle guide turistiche.

L'iniziativa è promossa dall'associazione delle guide turistiche di Siracusa, in collaborazione con le società concessionarie per i servizi aggiuntivi, in memoria del direttore del parco archeologico di Siracusa Calogero Rizzuto e della sua collaboratrice Silvana Ruggeri, vittime del Covid-19.

Per partecipare basterà prenotare l'ingresso sul sito aditusculture.com scegliendo l'orario di ingresso e presentarsi all'entrata dei siti indossando guanti e mascherina.

