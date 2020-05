Augusta, pubblicato il bando per il restauro del Castello Svevo

Pubblicato il bando di gara per il consolidamento e il restauro del Castello Svevo di Augusta, in provincia di Siracusa. Il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana sottolinea che saranno investiti quasi 4,2 milioni di euro nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione - Patto per il Sud. La stazione appaltante è il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.

La procedura verrà espletata in modalità telematica e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici all’Urega esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici. Le domande vanno inviate entro e non oltre le 13 di mercoledì 10 giugno 2020. I criteri di aggiudicazione sono quelli del minor prezzo.

Il valore stimato dell’operazione ammonta a 4.170.000 euro,tra restauro e manutenzione dei beni immobili, delle superfici decorate del patrimonio culturale, demolizioni di opere e scavi archeologici. Edificio simbolo della città di Augusta, il Castello Svevo è una fortezza del XIII secolo voluta dall’imperatore Federico II di Svevia. Chiuso al pubblico da anni per rischio crolli, grazie a questo progetto di consolidamento e restauro finanziato con fondi europei, il castello potrà tornare ai suoi antichi splendori e fruibile.

