L'Infiorata di Noto in diretta su Tgs e Gds.it col commento di Salvo La Rosa

Noto, distrutta tante volte, rialza la testa: non ha voluto rinunciare alla tradizionale Infiorata, anche se, ovviamente, in un’edizione sui generis che non prevede cortei, spettatori, folla. Ma è un vero segnale di ripresa e di ritorno, pian piano, alla normalità: per questo Tgs ha deciso di amplificare questo messaggio di speranza e stasera dalle 20 accoglierà in diretta la manifestazione, commentata in studio da Salvo La Rosa.

«La Bellezza è più forte della paura e questo Noto l’ha sempre dimostrato»: così Beppe Fiorello ha commentato la decisione del Comune di Noto di confermare l’Infiorata che scivolerà sulle note di un cunto (solitario), una vera serenata di Mario Incudine per le vie deserte di Noto storica. «Via Nicolaci non sarà animata da mille e forse più cuori che battono, ma da uno solo, unico e così grande da contenere tutta la comunità netina» dice il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti.

Nel pomeriggio gli Infioratori, muniti di guanti e mascherine e rispettando le distanze, avranno già realizzato il bozzetto che raffigura l’Albero della Vita.

Visto che Prefettura e Commissariato di Pubblica sicurezza di Noto hanno vietato qualsiasi tipo di assembramento durante la diretta, Salvo La Rosa - che per due edizioni negli anni scorsi, ha raccontato l’Infiorata dal vivo - la commenterà in diretta dagli studi televisivi, aggiungendo contributi video, note storiche, ricordi. «Vogliamo esserci, nel rispetto di tutte le regole – dice La Rosa – ma è un segnale meraviglioso di ripresa della nostra bella Sicilia che rialza la testa».

Tgs, seguirà l’Infiorata dalle 20 – il telegiornale viene anticipato alle 19,30, poi una «finestra» alle 20,20 durante la diretta – e la rilancerà in streaming sul sito www.gds.it e sulle due pagine social di Gds e salvolarosaofficial. Sono stati in tanti gli artisti a voler dare il loro contributo: oltre a Beppe Fiorello, anche Chiara Ferragni, Leo Gullotta, Margareth Madè e Giuseppe Zeno hanno inviato un video di auguri. E il cantautore Mario Incudine passeggerà tra le vie deserte del centro storico di Noto proponendo un suo cunto speciale, di amore per Noto, la Sicilia e il mondo intero.

