L'Infiorata di Noto diventa social: l'evento sarà in versione online

L’Infiorata di Noto, celebre in tutto il mondo, si converte all’on line. La 41esima edizione della manifestazione che si celebra in via Nicolaci e il programma della Primavera Barocca 2020 saranno esclusivamente in versione social.

Attraverso la pagina facebook del Comune di Noto rivivranno gli eventi del cartellone primaverile che avranno nella giornata di sabato 16 l’evento principale. "Vogliamo lanciare un forte messaggio di speranza che ci sostenga nella ripartenza - commenta il sindaco Corrado Bonfanti - nel pieno rispetto delle regole che vietano assembramenti e che impongono ristrettezze. Vogliamo semplicemente comunicare attraverso la nostra manifestazione simbolo, che la Città di Noto è pronta a riprendere il suo percorso, facendo tesoro dei valori riscoperti in questi mesi di emergenza Covid19 e dimostrando quelle capacità che più volte gli hanno permesso di risollevarsi: è successo dopo il terremoto dell’11 gennaio 1693, è successo dopo il crollo della cupola della Cattedrale nel 1996 e succederà, ne sono certo, anche dopo quest’emergenza»

