Morto a Noto Corrado Galzio, aveva da poco compiuto 100 anni

Morto a Noto all'età di 100 anni, compiuti qualche mese fa, il maestro Corrado Galzio, pianista di fama internazionale e ideatore del Festival Internazionale NotoMusica.

“Ringrazio personalmente, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità netina, il Maestro Corrado Galzio, indiscusso protagonista della bellezza di Noto nel Mondo, da lui celebrata attraverso l’impegno indefesso, misto alla passione e all’amore smisurato per la sua amata musica”. Così lo ricorda il sindaco di Noto Corrado Bonfanti.

“Nel corso della sua lunga vita artistica - prosegue - attraverso la costituzione dell’Associazione Concerti Città di Noto e non solo, ha donato alla nostra Noto un patrimonio di conoscenze e di relazioni che non potranno mai essere cancellate”. Tra queste non può che rientrare il Festival NotoMusica, colonna sonora delle estati netine e che negli ultimi 40 anni ha portato ad esibirsi nella città Barocca musicisti di fama internazionale tra cui Uto Ughi, Stefano Bollani, Dee Dee Bridgewater, Danilo Rea e Nicola Piovani.

“La nostra è stata una sincera amicizia e di questo non posso che ringraziarlo - conclude Bonfanti -. Le sono riconoscente per avermi aiutato a rafforzare la passione per la musica e trasferito la responsabilità nel tutelare e valorizzare questo immenso patrimonio culturale”.

L’Amministrazione Comunale porge le più sentite condoglianze alla famiglia Galzio. Non sarà concesso lo svolgimento del rito funebre a causa delle restrizioni previste dal Governo nazionale per il contenimento del coronavirus.

© Riproduzione riservata