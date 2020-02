Siracusa, Musumeci: "Raggiunta l'intesa con l'Inda"

È stata raggiunta l'intesa tra l’Inda, la Soprintendenza per i beni culturali e il Parco archeologico di Siracusa. Si è infatti conclusa in serata nel Palazzo della Regione a Catania la riunione voluta e presieduta dal presidente della Regione Nello Musumeci per superare le criticità relative alla procedura di rinnovo della Convenzione con l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, convenzione per altro scaduta nel 2013 e finora rinnovata tacitamente.

Presenti all'incontro il consigliere delegato dell’Inda Marina Valensise, accompagnata dal Soprintendente della Fondazione Antonio Calbi, la Soprintendente di Siracusa Donatella Aprile e il direttore del Parco Calogero Rizzuto.

«Ringrazio tutti i partecipanti - ha detto Musumeci - per la sensibilità dimostrata e per aver contribuito al raggiungimento della intesa. Le istituzioni culturali e la Regione dimostrano, anche in questa vicenda, di cooperare nell’interesse della valorizzazione del nostro patrimonio e del suo rispettoso utilizzo. Da quest’anno inizia un nuovo rapporto di collaborazione tra l’Inda e le istituzioni regionali, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle diverse competenze».

© Riproduzione riservata