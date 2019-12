Siracusa, al teatro Alfeo due settimane dedicate ai pupi siciliani

Domani sabato 21 dicembre e domenica 22 sarà possibile visitare la bottega dei pupi siciliani di Siracusa, per scoprire i segreti che si celano dietro a questa tradizione. La visita sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 12 in entrambi i giorni.

Mentre da lunedì 23 fino al 5 gennaio andrà in scena, al teatro Alfeo di Siracusa, lo spettacolo “Gli amori di Fiordiligi a Brandimarte”. Il 29 dicembre vi sarà la messa in scena della I parte dello spettacolo, in collaborazione con il museo delle marionette di Palermo, al quale vi si potrà accedere gratuitamente. Durante queste settimane si alterneranno due compagnie teatrali della compagnia dei pupari Mauceri e Vaccaro.

© Riproduzione riservata