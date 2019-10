Teatro, magia e circo: torna l'appuntamento con OltreNoto

Torna anche quest'anno a Noto l'appuntamento con OltreNoto. Spettacoli di teatro, magia, acrobati e circensi e “Dormono sulla Collina”, che da quest’anno diventa anche un libro, l’antologia in stile Spoon River in programma al cimitero monumentale.

Diversi gli eventi in calendario nel weekend per riscoprire le tradizioni della cultura siciliana nei giorni di Ognissanti e della commemorazione dei defunti.

Ad aprire il programma di questa nona edizione ci sarà la presentazione del libro “Dormono sulla Collina”, mercoledì 30 ottobre, alle 18, a Palazzo Nicolaci. Il libro raccoglie una trentina di monologhi scritti da Erminia Gallo sin dalla prima edizione, più un brano di Paolo Tiralongo (Lisfera) e le donne di Toponomastica Femminile, Lina Cardelli, Gaetana Midolo di Cettina Raudino e Teresa Schemmari di Cettina Raudino e Elinpaola Murè.

La passeggiata alla ri-scoperta degli “straordinari” netini si svolgerà al cimitero comunale sia venerdì 1 sia sabato 2, dalle 15 in poi: quest’anno “rivivranno” il Maestro Scopa, Corrado Sofia, Gaetana Midolo, la Sarta Recupero, Biagio Manfrè e, pezzo inedito, Francesco Zammit, tipografo.

Dall’1 al 3 novembre il centro storico ospiterà invece diversi spettacoli con artisti circensi, maghi e teatro, con laboratori artistici dedicati al riutilizzo dei materiali.

Si comincia venerdì mattina alle 10.30 a Palazzo Ducezio con il laboratorio a cura della prof.ssa Cristina Cataneo di recupero per la realizzazione di marionette. Nel pomeriggio, alle 18, spettacolo di circo e arte di strada davanti a Palazzo Ducezio e alle 19 nel cortile del Convitto delle Arti.

Domenica 3, invece, in piazza Mazzini alle 16.30 laboratorio per bimbi e ragazzi “Giochi in suono”, seguito alle 18.30 da una performance di acrobati e alle 19 da un altro spettacolo di circo e arte di strada. OltreNoto 2019 chiude in Sala Gagliardi, con performance artistica nella mostra In&Outsider Art.

