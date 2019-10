Borgo dei Borghi, il caso finisce in Parlamento: "Vittoria spettava a Palazzolo"

Finisce in Parlamento l'ultima puntata di "Borgo dei borghi 2019", la trasmissione Rai 3 che ha decretato il borgo più bello d'Italia. A vincere è stato Bobbio, paese dell'Emilia Romagna, mentre in seconda posizione è arrivato Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa.

Ed è subito polemica con il deputato di «Italia Viva» Michele Anzaldi, che è anche segretario della commissione di Vigilanza Rai, che ha sollevato qualche sospetto sul risultato finale. Anzaldi già ieri ha presentato un'interrogazione in commissione di Vigilanza chiedendo alla Rai di chiarire alcuni aspetti legati alla trasmissione che ha premiato Bobbio, località in provincia di Piacenza.

L'articolo di Vincenzo Rosana nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

