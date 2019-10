Libri, storia e dibattiti animano il Marzamemi Book Fest

Letture, dibattiti, laboratori: torna il Marzamemi Book Fest. Da venerdì 18 a domenica 20 il borgo marinaro si trasformerà in un vero e proprio laboratorio culturale che ospiterà editori, autori, artisti e giornalisti e che avrà come focus il territorio e il suo patrimonio culturale . Ma il Marzamemi Book Fest è anche elogio dei luoghi storici del borgo tra piazze, cortili, terrazze, ristoranti e librerie e soprattutto la settecentesca tonnara.

“I libri possono essere ponte tra le persone e strumento per rivitalizzare luoghi e comunità - dice Barbara Fronterrè, ispiratrice del festival , in Sicilia e al sud. Questo è il messaggio forte che vogliamo lanciare nei tre giorni di manifestazione qui a Marzamemi”.

Associazioni, cittadini, scuole si sono uniti all’organizzazione del festival, diventandone da partecipanti a tutor per accogliere gli ospiti e “custodire” la rete dei lettori e dei visitatori di Marzamemi. Gli editori siciliani saranno presenti per la giornata di domenica con dei punti di incontro con i lettori. Presenti in programma giornalisti e artisti di rilevanza internazionale come Lucia Sardo, che presenterà un omaggio a Camilleri pensato appositamente per il Marzamemi Book Fest.

