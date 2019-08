Letteratura, arte e musica: a Noto il concerto dei Negrita

Letteratura, teatro e arte, aspettando il concerto dei Negrita il 9 agosto, la Notte di San Lorenzo e la serata dedicata ai Pink Floyd.

È cominciata un’altra settimana di Effetto Noto, il cartellone degli appuntamenti estivi allestito dall’amministrazione comunale e questa sera ci sarà spazio per la letteratura e il teatro.

Alle 18.30 nel cortile del Convitto delle Arti, Cristina Cassar Scalia torna nella “sua” Noto per presentare il suo ultimo libro “La logica della lampara” mentre alle 21 nel Complesso Museale del Barocco parte “Moonologhi - Soliloqui alla Luna”, un reading teatrale-letterario con l’attore Giovanni Arezzo.

Mercoledì sera ancora un appuntamento con NotoMusica, stavolta protagonista il Quintetto Goffrilier su musiche di Mozart e Dvorak (ore 21.15, Teatro Noto d’Estate), mentre giovedì sera alle 20 taglio del nastro in via Giovanni XXIII per il NotArte Festival 2019.

Venerdì è il giorno del concerto dei Negrita: la band rock italiana arriva a Noto in tour per festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera. Sarà predisposto il consueto servizio navetta che collegherà il parcheggio di contrada Zupparda (Stadio Palatucci) al centro storico.

Sempre venerdì partirà in via Rocco Pirri “Ho a cuore l’Opam”, l’evento benefico organizzato dall’associazione Maestri Infioratori di Noto che prevede la realizzazione di alcuni bozzetti con i cristalli di sale colorato.

Sabato, invece, è la Notte di San Lorenzo e quest’anno saranno la Loggia del Mercato di via Rocco Pirri e piazza San Camillo a ospitare l’appuntamento con Calici di Stelle. Sempre sabato è in programma un altro appuntamento con NotoMusica, stavolta protagonista il duo Omar Sosa e Yilian Canizares, con special guest Gustavo Ovalles. A Calabernardo, invece, momento dedicato alla pulizia straordinaria della spiaggia mentre a Lido la notte di San Lorenzo si balla con l’Espuma Party.

Domenica, infine, il tributo ai Pink Floyd, con la partecipazione della storica corista Machan Taylor (ore 21, Teatro Noto d’Estate).

© Riproduzione riservata