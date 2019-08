Inda, stagione da record al teatro di Siracusa: oltre 162 mila spettatori

Ventimila spettatori in più rispetto allo scorso anno. È tempo di bilanci per la Fondazione Inda. Nell'anno della cinquantacinquesima stagione ci sono stati numeri da record: oltre 162 mila spettatori e più di 31 mila studenti. I tre spettacoli «Elena» con la regia di Davide Livermore, la tragedia «Le Troiane» diretta da Muriel Mayette-Holtz e la commedia «Lisistrata» per la regia di Tullio Solenghi e la serata speciale con Luca Zingaretti che ha letto «La Sirena», e in più il pubblico presente per il concerto di Ludovico Einaudi, si è arrivati a 162.590 spettatori.

Nello specifico, quindi, è stata un'annata straordinaria per l'Inda. I numeri parlano chiaro: 157.640 spettatori, in 48 repliche, che hanno assistito agli spettacoli classici, un record assoluto in 105 anni di storia dell'istituto. Inoltre 31.786 sono stati gli studenti presenti.

Il 2019 ha così consolidato i risultati ottenuti nelle stagioni 2017 e 2018 confermando un trend di crescita importante di pubblico negli ultimi tre anni.

