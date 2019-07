Siracusa, torna la lirica al Teatro Greco: stasera c'è la "Tosca"

Torna stasera al Teatro greco di Siracusa l'opera lirica. Di scena «Tosca» di Puccini per la regia di Alessandro Cecchi Paone. E il giornalista ieri mattina in città ha presentato il suo spettacolo prodotto dal Coro lirico siciliano, che segna anche il debutto del Festival dei Teatri di Pietra, che sarà anche a Taormina e Tindari.

«Abbiamo voluto ricreare degli elementi immediatamente riconducibili alla Roma in cui l'opera è ambientata - ha detto -. E poiché in molte chiese della capitale è possibile ravvisare dei bellissimi quadri di Caravaggio, insieme allo scenografo Alfredo Troisi, abbiamo deciso di riproporli in scena».

Il regista ha anche chiarito come sia avvenuto l'avvicinamento con il mondo dell'opera, lo scorso anno: il Coro lirico siciliano lo chiamò per «La Traviata» al Teatro greco di Tindari. Ha poi rilevato la necessità di riportare la lirica al grande pubblico.

