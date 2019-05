Il lusso fa tappa a Siracusa: la Seabourne inaugura la stagione delle crociere

Tappa in città della Seabourn Odissey. L'imbarcazione di lusso che fa parte della flotta della Seabourn Cruise Line di Miami, è approdata ieri mattina sulla banchina 3 del Porto grande, ed è giunta da Malta. A bordo, oltre a duecentocinquanta componenti di equipaggio, c'erano ben cinquecento passeggeri di varia nazionalità che hanno visitato il centro storico ed il parco archeologico della Neapolis, con un gruppo che ha anche fatto un breve giro a Noto.

La presenza della grande nave lunga oltre 190 metri ha rappresentato un autentico colpo d'occhio, poiché era visibile anche lungo via Malta ed all'ingresso della città, oltre che dall'Isola. La nave ha attirato l'attenzione di tanti cittadini che hanno scattato decine di foto.

La Seabourn Odissey è ripartita nel pomeriggio diretta ad Olbia, in Sardegna, per una crociera che ha come tappe anche Barcellona e Montecarlo. Secondo i dati che ha reso noti nei giorni scorsi la Capitaneria, saranno circa 180 mila i passeggeri che giungeranno in città tra aprile e il mese di novembre a bordo delle novanta navi che sono previste ormeggiare al Porto grande.

L'articolo nell'edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia

