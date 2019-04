"Elena" apre le "Giornate siracusane" al teatro greco

Tornano le "Giornate siracusane" al Teatro greco: cinque date per dare la possibilità ai residenti in provincia di Siracusa di poter assistere alle rappresentazioni classiche ad un prezzo ridotto. La cinquantacinquesima stagione di spettacoli si aprirà il 9 maggio con la prima di "Elena" per concludersi il 6 luglio.

Le "Giornate siracusane" saranno domenica 12 maggio e giovedì 13 giugno per "Le Troiane" di Euripide con la regia di Muriel Mayette; domenica 19 maggio e domenica 16 giugno per "Elena" di Euripide con la regia di Davide Livermore e domenica 30 giugno per la commedia "Lisistrata" di Aristofane con la regia di Tullio Solenghi.

Per poter usufruire di queste agevolazioni chi risiede in provincia potrà esibire un documento di riconoscimento che ne attesti la residenza e acquistare fino a un massimo di due biglietti al prezzo di 15 euro ciascuno.

