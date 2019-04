Siracusa, l'istituzione del Parco: «Una grande opportunità»

Guardano già al passo successivo perché c'è «un patrimonio inestimabile negato ai cittadini che deve essere necessariamente valorizzato». Il sindaco Francesco Italia e l'assessore comunale alle Politiche culturali Fabio Granata accolgono con grande soddisfazione la firma del decreto di istituzione del parco archeologico cittadino, una firma arrivata dopo anni di attesa e polemiche infinite.

Per il primo cittadino e Granata, al quale si deve la firma nel 2000 della legge che di fatto introdusse il sistema dei parchi archeologici, la nascita del parco cittadino «segna una giornata storica per la città». «Il nostro pensiero - dicono Italia e Granata - in questo momento corre a Sebastiano Tusa, protagonista indimenticabile di questo passaggio storico e un ringraziamento va anche al presidente della Regione Nello Musumeci per la sua fermezza nel rispettare la piena applicazione della legge scrivendo così una pagina bellissima per la Sicilia».

L'istituzione del parco eviterà anche che gli introiti della vendita dei biglietti per l'ingresso a parchi e siti turistici finiscano a Palermo invece di essere gestiti direttamente in città per la valorizzazione e la cura delle aree di pregio.

