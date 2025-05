L'aggressione di Avola, Daspo Willy per le tre ragazze: non potranno accedere ai locali di intrattenimento per 2 anni

Dopo l'aggressione avvenuta il 26 aprile nella frequentata zona di viale Pierasanti Mattarella ad Avola, con protagonisti giovani di età compresa tra i 13 ed i 15 anni, già individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona ed ai video divenuti virali e diffusi sui social, sono stati emessi dal Questore di Siracusa, a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura, tre Daspo “Willy”.

In particolare, tre ragazze, due quindicenni ed una quattordicenne avranno il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi per 2 anni.

Le giovanissime si sono rese protagoniste di brutali atti di violenza, fisica e verbale, perpetrati nei confronti di una tredicenne che, dapprima veniva accerchiata e aggredita fisicamente.

Il Daspo Willy, come molti ricordano, è così chiamato in memoria di Willy Monteiro Duarte, giovane ucciso a seguito di un pestaggio avvenuto a Roma nella notte del 5 settembre del 2020 mentre cercava di difendere un amico in difficoltà. Nei prossimi giorni, sia ad Avola che in provincia, verranno organizzati dei servizi di controllo nei luoghi di aggregazione giovanile.