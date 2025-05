«Tardi ti ho amato»: il viaggio musicale e spirituale in scena a Noto

Non un semplice progetto musicale o letterario, ma un vero e proprio viaggio. Un cammino che attraversa musica, parole, preghiere, relazioni ed esperienze. È questo il cuore di Tardi ti ho amato, un’opera corale che si nutre della profondità della spiritualità e dell’umanità. Un percorso che riflette il viaggio della Sacra Famiglia, quello dei migranti, e quello interiore di ogni uomo, spesso immerso nelle proprie solitudini e alla ricerca di senso.

«È un viaggio alla ricerca di Dio: tutti gli uomini sono sempre in una costante ricerca di senso e di appagamento», spiega la cantante lirica Maria Russo. «E come disse sant’Agostino: “Ci hai fatti per te e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te”.»

Nelle parole del maestro Nicola Malagugini, ideatore del progetto, si trova la radice di questo cammino artistico e spirituale, che ha preso forma con la realizzazione del CD Tardi ti ho amato. «Questo progetto nasce dalla mia partecipazione a una cena per una raccolta fondi per una scuola in Uganda, in un luogo in cui arrivavano molte donne che scappavano dalla guerra con i loro figli. Nel vedere il filmato di presentazione ho potuto constatare come l'atteggiamento amorevole delle persone, volontari e in particolar modo di un’infermiera, che accoglievano queste donne e i loro figli, restituiva loro la dignità di persone, riaccendeva la voglia di curarsi, di vivere, di collaborare per creare un ambiente buono e positivo. Da qui – spiega Malagugini – nacque in me il desiderio di creare qualcosa che fosse in grado di raccontare quale fosse l'origine di quel bene che si era sprigionato in Uganda.»