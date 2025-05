Le sevizie a un anziano di Siracusa, il sindaco: non c'è rispetto per la vita

«Condanno con fermezza e profondo sdegno quanto accaduto ai danni di un anziano concittadino, vittima di una brutale e ripetuta violenza da parte di un gruppo di minorenni. Una vicenda che ci ferisce profondamente come comunità, perché colpisce chi dovrebbe essere tutelato e rispettato con maggiore attenzione». Lo ha detto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, dopo aver appreso delle violenze che 5 diciassettenni avrebbero inflitto ad un anziano.

«Nel leggere le modalità con cui questo accanimento si è espresso, il pensiero corre anche ad un altro episodio che ha recentemente turbato la nostra città: l’uccisione vigliacca e insensata della cagnolina di quartiere Timida. C'è un filo che unisce questi gesti: la perdita del senso del limite, dell’empatia, del rispetto per la vita - umana e animale - e per la fragilità altrui. È una deriva che non possiamo ignorare, che dobbiamo affrontare non solo con gli strumenti della giustizia, ma anche con un forte impegno educativo e culturale. Siracusa è una città che ha nel rispetto e nella cura i propri fondamenti civili. Non possiamo permettere che l’indifferenza o la crudeltà prendano il sopravvento. E oggi più che mai, dobbiamo lavorare insieme - istituzioni, scuole, famiglie, cittadini per riaffermare questi valori e proteggere ciò che ci rende umani».