L'incendio in raffineria, Sonatrach: nessun rischio per l'ambiente

«Le procedure di emergenza sono state immediatamente attivate, l’incendio è stato domato dalle squadre interne; sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco. La società conferma che non vi è stato né vi è alcun rischio per l'ambiente e per la popolazione». Lo afferma in una nota la Sonatrach Raffineria Italiana dopo che ieri alle ore 20 circa si è verificato un incendio presso la «sezione F751 dell’impianto Butamer» all’interno del proprio stabilimento di Augusta.

Due dipendenti della società risultano feriti e sono stati subito trasferiti presso le strutture sanitarie per le cure. Sonatrach Raffineria Italiana prosegue la nota «si è messa sin da subito a disposizione delle forze dell’ordine per fornire tutti gli elementi utili».