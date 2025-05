Traffico di migranti sull'asse Turchia-Italia, arresti in Sicilia e Calabria

Un gruppo organizzato che gestiva flussi di immigrazione clandestina dalla Turchia verso la Sicilia e la Calabria è stato smantellato da una indagine della polizia di Siracusa. Sono 15 le misure cautelari in carcere eseguite nelle province di Cosenza, Catania e Catanzaro in Italia, e in Albania, Germania, Oman e Turchia all’estero nei confronti di indagati di nazionalità egiziana, appartenenti a un’organizzazione criminale operante in ambito internazionale. L'operazione è stata denominata Rais.

Devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravata dalla circostanza di operare in ambito internazionale. L’ordinanza del gip siracusano è frutto di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e condotta dal Servizio Centrale Operativo (Sco) e dalla squadra mobile di Siracusa, in sinergia con l’Agenzia Europol, Eurojust, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e l’Unità Human Trafficking And Smuggling Of Migrants di Interpol.