Tragedia sfiorata a Siracusa, il solaio crolla mentre stanno pranzando: un ferito

Crollo di un solaio oggi in un’abitazione in largo Luciano Russo, alla Mazzarona, zona nord di Siracusa. Il proprietario, che stava pranzando in casa con la moglie, è rimasto ferito. Immediato l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato in strada grazie all’interno della polizia, per il trasferimento all’ospedale di Catania. Il cedimento potrebbe essere stato causato da infiltrazioni. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la casa.