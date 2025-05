Colpi d'arma da fuoco esplosi in strada a Cassibile

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera (4 aprile 2025) a Cassibile, quartiere a quindici chilometri da Siracusa. Alcuni residenti hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e i carabinieri stanno indagando per capire cosa sia successo cercando testimonianze e analizzando le immagini degli impianti di video sorveglianza della zona. Dagli accertamenti effettuati negli ospedali non risultano persone arrivate per ferite da arma da fuoco.