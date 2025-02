Incidente sul lavoro a Siracusa, grave il dipendente di un'azienda agricola

Un nuovo incidente a Siracusa: questa volta è accaduto in un’azienda agricola, che si trova tra la città e Cassibile, nella zona sud del capoluogo, dove lavora un dipendente, 57 anni, siracusano, che, secondo una prima ricostruzione al vaglio degli agenti di polizia, ha avuto un incidente mentre era a bordo di un muletto. Sulle cause sono in corso gli accertamenti degli inquirenti, coordinati dai magistrati della procura di Siracusa che hanno aperto un’inchiesta. I primi a prestare i soccorsi sono stati altri dipendenti dell’azienda agricola che hanno compreso subito che le lesioni erano piuttosto serie, per cui è stato trasferito in elisoccorso Cannizzaro di Catania.