Irregolare in Italia, eseguito decreto di espulsione nei confronti di un moldavo ad Augusta

Ad Augusta (Siracusa) ieri sera la polizia ha eseguito un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto nei confronti di un moldavo di 26 anni irregolare sul territorio nazionale. Il giovane è stato bloccato in una struttura ricettiva in seguito di una segnalazione alert alloggiati. Al provvedimento è seguito un decreto da parte del questore di trattenimento in un centro per rimpatri, dove il giovane è stato accompagnato.

«Il risultato - sottolinea la questura del capoluogo aretuseo - è la riprova dell’attenzione rivolta al controllo del territorio nel suo complesso nonché all’importanza da parte dei titolari di tutte le strutture ricettive di adempiere agli obblighi di legge in fatto di inserimento nell’apposito portale della questura degli alloggiati».