Tentato omicidio a Pachino, fermati due cittadini stranieri scappati al Nord

Sono stati fermati nel Nord Italia due tunisini accusati del tentato omicidio avvenuto il 3 gennaio scorso in piazza Vittorio Emanuele, a Pachino, nel Siracusano, ai danni un connazionale, ferito a coltellate e poi trasferito in gravi condizioni nell’ospedale di Avola. Sono in carcere un 29enne ed un 35enne mentre un terzo uomo, che si è presentato spontaneamente negli uffici del commissariato di polizia di Pachino, è stato denunciato. Secondo quanto emerso nelle indagini, il movente è da ricondurre ad una vendetta ai danni della vittima che, qualche giorno prima, avrebbe ferito uno dei tre indagati con un coltello. Gli agenti di polizia, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, erano riusciti, nelle ore successive all’accoltellamento, consumatosi davanti a diversi testimoni, atterriti per la ferocia dell’aggressione, a identificare i presunti autori grazie alle visione dei filmati delle telecamere di sicurezza della zona, ma i due fermati avevano deciso di lasciare la Sicilia confidando di non essere presi. Uno dei due è stato acciuffato nella stazione di servizio di San Martino Est di Parma dai poliziotti della Squadra mobile di Parma che, dopo averlo bloccato, lo hanno condotto in carcere. Il secondo indagato, invece, si era rifugiato a Saronno, in provincia di Varese: è stato rintracciato dai Carabinieri che lo hanno trasferito nel penitenziario di Busto Arsizio.