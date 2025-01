Siracusa, un furgone travolge e uccide una anziana di 75 anni in viale Scala Greca

Una donna di 75 anni è deceduta nelle ore scorse in ospedale, all’Umberto I di Siracusa, a causa delle lesioni riportate nella giornata di ieri quando è stata travolta da una macchina mentre stava attraversando la strada. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, in viale Scala Greca, in prossimità di una rotonda, a due passi dal palazzo della Questura di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, la vittima sarebbe stata investita mentre era sulle strisce pedonali ma serviranno ulteriori accertamenti per la conferma di questa ipotesi. La donna è stata soccorsa e condotta al Pronto soccorso in ambulanza ma le sue condizioni erano già critiche ed il suo cuore ha cessato di battere. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.