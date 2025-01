Forzano distributore di tabacchi utilizzando un petardo, 2 arresti a Siracusa

Due uomini, un 29enne e un 43enne, sono stati arrestati da agenti delle volanti della questura di Siracusa per furto aggravato e danneggiamento in concorso. Sono stati bloccati dalla polizia dopo che, utilizzando un petardo, erano riusciti a divellere la grata in ferro di protezione del distributore automatico di una rivendita di tabacchi rubando confezioni di sigarette, denaro in contanti e gratta e vinci per un valore di 500 euro. I due erano fuggiti su un’auto, ma sono stati catturati a poca distanza dal luogo del reato in possesso della refurtiva.