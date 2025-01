Sequestrati due quintali di botti illegali a Siracusa, denunciato quarantatreenne

La polizia di Siracusa ha scoperto e sequestrato 201 chili di fuochi di artificio e denunciato un uomo di 43 anni per il reato di detenzione abusiva di fuochi pirotecnici. Nella sua abitazione sono state trovate anche posate in argento delle quali l’indagato non ha saputo indicare l’origine. Il 43enne, quindi è stato denunciato anche per il reato di ricettazione. In una abitazione di Francofonte poi è stata trovata una cassetta pirotecnica con 100 lanci di fuochi d’artificio, droga e una bomba carta nascosti dietro un muretto. Il proprietario dell’abitazione, un uomo di 25 anni, è stato denunciato per coltivazione di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di fuochi pirotecnici.