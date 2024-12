Siracusa, il via al Sicily Experience di Confartigianato

Ha preso il via Sicily Experience, la due giorni dedicata alle imprese e al territorio organizzata da Confartigianato Imprese Sicilia, all’Antico Mercato di Ortigia, a Siracusa. A tagliare il nastro, insieme ai vertici di Confartigianato, anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia e il deputato nazionale Luca Cannata. Per Confartigianato Sicilia, in prima linea il presidente regionale Daniele La Porta con il segretario Andrea Di Vincenzo. Mentre per Confartigianato Siracusa, il presidente Ivano Valenti con il segretario Vincenzo Caschetto.

Una expo con 50 aziende in arrivo da tutte le province siciliane per esporre, presentare e raccontare i loro prodotti e le loro creazioni. Una vetrina a 360 gradi, dall’agroalimentare all’artistico con ampio spazio alla moda. Domani, 7 dicembre, alle ore 12, la sfilata dei quadri moda diretta da Luca Lo Bosco. In programma anche attività laboratoriali, uno spettacolo di pupi e la possibilità toccare con mano il papiro, dalla pianta al foglio di carta.