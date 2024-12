Ennesimo incidente stradale a Carlentini, perde la vita un motociclista di diciassette anni

È morto sul colpo lo studente M.F., 17 anni, di Carlentini, l’ennesima vittima di un incidente stradale. L’impatto fatale è accaduto poco dopo le 14, in via Madonna delle Grazie difronte l'Eurospin. Il ragazzo, che frequentava la classe V dell'istituto industriale di Carlentini si è scontrato contro una Renault Modus, guidata da una donna del luogo, che, per cause che sono in corso di accertamenti da parte dei carabinieri di Carlentini e della compagnia di Augusta ha tentato di evitare l'impatto.

Il ragazzo era in sella alla sua moto da enduro ed è stato sbalzato violentemente a terra, finendo su un cordone di cemento che delimitava la strada. Lanciato l'allarme ai soccorritori sul posto sono arrivati i carabinieri di Carlentini, i medici del 118, l'elisoccorso e gli agenti della polizia municipale di Carlentini.

I medici hanno tentato di rianimarlo, utilizzando il defibrillatore e il massaggio cardiaco ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. il suo cuore ha cessato di battere.