Tragedia sfiorata, crolla un caseggiato a Siracusa: nessun ferito

Nessun danno dopo il crollo di uno dei caseggiati del borgo antico di Cassibile, frazione di Siracusa, in prossimità dello svincolo dell’autostrada Siracusa-Gela.

Detriti in strada ma fortunatamente in quel momento nessuna autovettura stava transitando. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la costruzione e rimosso i massi sulla careggiata.

Parla di «tragedia sfiorata» Paolo Romano, residente di Cassibile e capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Siracusa, che ha scritto al prefetto di Siracusa ed al Soprintendente di Siracusa perché si provveda a salvare gli altri caseggiati del Borgo antico di Cassibile, non molto distante da dove nel settembre del 1943 fu firmato l’armistizio tra gli Alleati e l’Italia.

Il Borgo Antico di Cassibile, risalente al 1850, rappresenta un esempio di architettura contadina siciliana, tutelato dalla Soprintendenza ai beni culturali. Romano chiede «lavori di consolidamento e restauro che possano garantire la sicurezza degli edifici e la conservazione del patrimonio culturale».