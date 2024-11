Spari a Siracusa, giovane colpito con una pistola a piombini

Un giovane di 23 anni è rimasto ferito ieri sera (24 novembre 2024) nel centro storico di Ortigia a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, dopo una lite scoppiata in via Trieste il giovane sarebbe stata centrato dai pallini esplosi da un’arma, probabilmente una pistola giocattolo. Il 23enne, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa per accertamenti. La Procura di Siracusa, che coordina le indagini, ha aperto una inchiesta. I militari dell’Arma stanno interrogando alcune persone che potrebbero aver assistito alla scena per ricostruire la dinamica e identificare l’autore dell’aggressione.