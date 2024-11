Confindustria Sicilia, la Ferla è il nuovo presidente dei giovani impenditori

Edoardo La Ferla è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia. Eletto all’unanimità dal Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori, prende il posto di Gianluca Costanzo. Nato nel '91 ad Augusta, laureato in Economia Aziendale, Edoardo La Ferla da otto anni lavora nelle aziende di famiglia e oggi ricopre il ruolo di direttore commerciale della Leone La Ferla spa. L’azienda, una realtà storica nel territorio di Melilli, proprio quest’anno ha compiuto 300 anni, oggi è l’unico produttore siciliano di calce e derivati per i settori della siderurgia, dell’edilizia e delle infrastrutture viarie e ferroviarie, per l'agricoltura e l’ecologia. Edoardo La Ferla è stato finora Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Siracusa, gruppo del quale è entrato a far parte nel 2018.

Adesso La Ferla lascia la carica nell’associazione di territorio per ricoprire il vertice regionale. Sicurezza sul lavoro, gestione del passaggio generazionale in azienda, le sfide legate all’abbattimento delle emissioni di CO2, legalità e parità di genere, questi sono i temi principali su cui il Presidente La Ferla intende avviare gruppi di lavoro per approfondire e diffondere competenze: "Formazione e valorizzazione del capitale umano sono leve strategiche per lo sviluppo nell’Isola - dichiara -. Oggi il mondo dell’impresa affronta l'emergenza legata alla carenza delle risorse umane, per affrontarla occorre puntare sull'education e sull'attrazione delle competenze. In un mondo che attraversa le sfide legate alle transizioni il nostro territorio può rispondere alle istanze dello sviluppo e i giovani sono la risorsa chiave per svolgere un ruolo cruciale e accompagnare le dinamiche del cambiamento". A La Ferla le congratulazioni del presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, del presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio, del Presidente regionale uscente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia, Gianluca Costanzo.