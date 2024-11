Siracusa, il cane Riley fiuta la droga e scatta il sequestro

I carabinieri della stazione di Ortigia hanno rinvenuto e sequestrato in un vicolo, occultate in vari punti e verosimilmente pronte per la vendita, 8 dosi di cocaina e 46 dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 40 grammi oltre ad un bilancino di precisione e a materiale vario atto al confezionamento delle dosi.

Il cane Riley, dell’unità cinofila antidroga dei carabinieri di Nicolosi, ha segnalato al proprio conduttore un 32enne, pregiudicato anche per spaccio di sostanze stupefacenti, che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di hashish per uso personale.