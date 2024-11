Mattarella: «Il web non è un medico di base»

Il web non può essere considerato «un medico di base» come invece si è purtroppo verificato anche recentemente. Lo ha detto Sergio Mattarella all’evento «25 anni di Osservatorio Permanente Giovani-Editori» presieduto da Andrea Ceccherini, rispondendo alla domanda di una studentessa. «Informarsi per evitare trappole manipolative è un diritto. una scelta fondamentale».

Il monito del presidente Mattarella sul caso della giovane di Lentini che aveva scelto l’ambulatorio sui social. Margaret Spada, la ragazza ventiduenne si era sottoposta ad un intervento di rinoplastica in uno studio privato nella Capitale identificato attraverso Tik Tok.