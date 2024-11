Sorpreso a pescare nell'area protetta del Plemmirio, denunciato

Nell’Area marina protetta del Plemmirio, in seguito ad una segnalazione dei volontari dell’associazione Sea Shepherd Italia, i militari della Capitaneria di porto di Siracusa hanno sorpreso un pescatore a bordo di un natante da diporto all’interno della zona «B» della riserva marina del Plemmirio.

Il pescatore è stato denunciato per aver effettuato attività di pesca illecita: elevata una sanzione amministrativa di mille euro e sequestrata circa 500 metri di rete da posta e un verricello salparete utilizzati illegittimamente, in quanto attrezzi non consentiti per l’esercizio della pesca sportiva o ricreativa.