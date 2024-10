Due furgoni dati alle fiamme in un deposito di Francofonte, indagini in corso

Non si arresta la scia degli automezzi rubati e dati alle fiamme a Francofonte, in provincia di Siracusa. Dopo lo scuolabus del Comune e il minivan attrezzato della locale Avis, la scorsa notte è stata la volta di due furgoni di un deposito di bevande.

Il fatto è accaduto nel centro agricolo, dove è stato messo a segno uno scasso e a seguire due automezzi sono stati dati alle fiamme. Bersaglio dei malviventi un deposito di bevande e due furgoni utilizzati per il trasporto delle merci. Uno dei due è stato prelevato dal deposito e dato alle fiamme in una località a nord della città.

Il luogo dove è stato commesso il fatto è in contrada Coco, in un magazzino adiacente ai supermercati Eurospin, Coop, Penny market di fronte la stazione carburante Agip. I gestori del deposito in queste ore stanno facendo la conta dei danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini che ha ricevuto l’allarme. Gli autori del fatto si sarebbero intrufolati all’interno del deposito e vandalizzato un furgone parcheggiato.