Noto, turista muore mentre fa il bagno

Tragedia a Lido di Noto, dove un turista ha perso la vita mentre si trovava in acqua. I soccorsi, allertati dalla famiglia con cui l'uomo era arrivato in Sicilia, sono giunti rapidamente insieme ai Carabinieri, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. Rimangono da chiarire le cause del decesso: al momento, non si esclude nessuna ipotesi, inclusa quella di un malore improvviso.

L’uomo, di circa cinquant’anni, era entrato in acqua e a un certo punto avrebbe avuto difficoltà a rientrare a riva, chiedendo aiuto ai familiari presenti. Questi ultimi hanno tentato immediatamente di riportarlo sulla spiaggia, ma nonostante gli sforzi per rianimarlo, non c’è stato nulla da fare.