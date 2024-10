Colpi di pistola contro la casa di un pentito a Siracusa, fermati due ventenni

Avrebbero esploso cinque colpi di pistola contro la facciata dell’abitazione a Siracusa di un pentitò di mafia la sera stessa in cui sulla stampa era stata

data la notizia della sua collaborazione con la giustizia. È l'accusa contestata dalla Dda di Catania a due ventenni, il siracusano Andrea Lombardo (21 anni) e il romeno Marian Sorin Curt (25 anni), che sono stati fermati da polizia e carabinieri per porto in luogo pubblico di arma clandestina e danneggiamento, con l’aggravante di aver utilizzato il metodo mafioso.

Lombardo, nonostante la sua giovane età, secondo alcuni collaboratori di giustizia, avrebbe un ruolo di prim'ordine nel gruppo criminale di via Italia, a Siracusa, che si occuperebbe di estorsioni e spaccio di droga per conto del clan Bottaro-Attanasio.

Il provvedimento, emesso dal pool di magistrati della Dda etnea coordinati dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita, è stato convalidato dal gip di Siracusa Francesco Alligo, che ha emesso nei confronti dei due indagati un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Conclusi gli atti urgenti si è poi dichiarato incompetente per territorio e ha trasmesso gli atti a Catania.