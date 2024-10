Due arresti in provincia di Siracusa: a Noto e Lentini finiscono in carcere una donna e un settantunenne

I carabinieri hanno eseguito due ordini di carcerazione, arrestando di una donna e di un uomo. La prima, 44 anni, di origini toscane ma residente a Noto, è stata portata nel carcere di Piazza Lanza di Catania. L’arresto è avvenuto in seguito a un ordine emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, per un furto in abitazione commesso a maggio 2023 nel capoluogo toscano. La donna dovrà scontare una pena di 1 anno e 4 mesi.

A Lentini, i carabinieri hanno invece arrestato un uomo di 71 anni. L'ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura della Repubblica del tribunale di Siracusa, in relazione a una condanna per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono al 2012, quando l’uomo è stato coinvolto in attività di spaccio ad Augusta. Per lui, la pena da scontare è di 2 anni e 6 mesi.