Vecchie ruggini tra due famiglie: continuano gli spari

Panico a Francofonte: nel centro agrumicolo è andata in scena una sparatoria nelle vie del centro nella notte di sabato. A essere ferito in modo lieve è stato G.F., il quale è stato raggiunto da alcuni proiettili e si trova in ospedale. Pare che a sparare sia stato un esponente storicamente rivale alla sua famiglia.

Per il sindaco di Francofonte Daniele Lentini è «emergenza sicurezza a nord del triangolo agrumicolo di Siracusa. Con il Prefetto già in estate ho presentato le esigenze di un potenziamento delle forze dell’ordine nella nostra città. Ma soprattutto di attenzionare questi casi di grande pericolo per l’incolumità pubblica che orami si ripetono con costanza ». La sparatoria si è verificata nella tarda serata tra sabato e domenica.

Attori dei fatti delittuosi due rampolli che sono espressione di due famiglie in rivalità da tempo che vivono una situazione di astio per la quale in piu’occasioni sono scattate le manette per componenti di entrambi fronti. Lo scorso agosto c’è stato un simile episodio, l’ennesimo, quando i due soggetti si sono fronteggiati a colpi di arma da fuoco in pieno centro, nella zona della movida francofontese, mentre tanti francofontesi passeggiavano tranquillamente.