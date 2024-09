Rosolini, lite a colpi di motosega per una mancata precedenza

È finita a colpi di motoseghe. È accaduto a Rosolini, nella zona sud del Siracusano, al culmine di una lite scoppiata presumibilmente per un diritto di precedenza negato, tra un giardiniere, che era alla guida di un camioncino, e un gruppo di stranieri, a bordo di un’auto.

La scena è stata ripresa da diversi testimoni con i propri telefonini e nel giro di qualche minuto quello scontro è finito sui social e nella chat diventando in poco tempo virale. Sul caso, ci sono le indagini dei carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e per identificare i protagonisti di questo duello nonchè i testimoni.

Oltre ai video, che sono ormai in possesso delle forze dell’ordine, ci sarebbero anche i filmati delle telecamere di sicurezza della zona.