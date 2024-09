Siracusa, due ragazzini spariscono al mattino: rintracciati dopo ore ad Avola, stanno bene

«Grazie a tutti, i ragazzi sono stati ritrovati: mio figlio è finalmente a casa». Lo afferma Vanessa Mangiafico, madre di uno dei ragazzini siracusani di 11 anni che dalle 11 di ieri mattina (4 settembre) avevano fatto perdere le loro tracce. Sono stati rintracciati dai carabinieri nella zona di Avola, in buone condizioni fisiche e poco dopo sono stati avvertiti i familiari che hanno potuto riabbracciare i loro figli. I due minori si trovavano ieri mattina in una struttura, in contrada Arenella, una zona balneare a sud di Siracusa, poi, stando ad alcune testimonianze, si sono allontanati, senza una apparente ragione. Ed è su questo aspetto che sono state avviate le indagini.