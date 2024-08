Siracusa, a 88 anni sventa la truffa del falso carabiniere: avverte la polizia e fa arrestare un uomo e una donna della Campania

A Siracusa la polizia, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato un uomo ed una donna, rispettivamente di 42 e 48 anni, entrambi già noti alle forze di polizia e provenienti dalla Campania, per il reato di tentata truffa aggravata ai danni di un anziano.

Nella mattinata di ieri, 29 agosto, un anziano di 88 anni è stato contattato telefonicamente su un’utenza fissa da un uomo che ha dichiarato di essere un carabiniere e che ha intimato all’ottantottenne di consegnargli la cifra di 9 mila euro in contanti, o in alternativa dei monili in oro, quale risarcimento per un incidente stradale causato dal figlio in una città del Nord Italia, dove effettivamente si trova.

L’anziano si è insospettito e, utilizzando un altro apparecchio telefonico, ha chiamato il 112 (numero unico emergenza). È stata così contattata la sala operativa della questura di Siracusa. L’operatore, restando in contatto con l’anziano al telefono, che nel frattempo a sua volta ha mantenuto viva la conversazione con il truffatore, ha allertato immediatamente il personale della squadra mobile che si è portato con il proprio personale sia all’interno che all’esterno dell’abitazione dell’anziano.